Previsioni Meteo Lombardia: deboli piogge nel fine settimana

MeteoWeb

“Oggi e per i prossimi giorni debole circolazione depressionaria, con afflusso di aria più umida nei bassi strati dai quadranti orientali e cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso per tutto il periodo considerato, fatta salva una temporanea parentesi più soleggiata sui rilievi per la giornata di giovedì e intermittenti schiarite in pianura oggi. Precipitazioni assenti o deboli isolate oggi e domani, più probabili e diffuse ma sempre di debole intensità nel fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nella notte e mattino generalmente da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in pianura e Appennino, poco nuvoloso in montagna; dal pomeriggio aumento della nuvolosità in estensione in serata anche ai rilievi alpini e prealpini.

Precipitazioni: in serata non esclusi deboli occasionali sulla fascia di bassa pianura occidentale e Appennino, altrove assenti.

Temperature: minime in lieve calo specie a ovest, massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra -1 e 4°C, massime tra 7 e 10°C.

Zero termico: in oscillazione tra 1200 e 1500 metri.

Venti: deboli occidentali in pianura, variabili sui rilievi.

Altri fenomeni: possibili foschie o locali nebbie nelle ore più fredde della giornata più probabili sui settori di pianura occidentale.