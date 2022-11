Previsioni Meteo Lombardia: domani piogge nel pomeriggio/sera

MeteoWeb

“Fino a domani progressiva intensificazione delle correnti umide in quota in ingresso da sudovest, favorite dall’area depressionaria in transito sull’Europa occidentale, con associato cielo generalmente nuvoloso e precipitazioni in attivazione domani e in particolare tra le ore pomeridiane e serali. Giovedì instabilità residuale con deboli piogge nella notte sull’est della Regione, quindi passaggio a correnti più secche da nord pilotate da una rimonta anticiclonica di origine atlantica che favorirà condizioni stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani da nuvoloso a molto nuvoloso, con nuvolosità più compatta nel pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte e nel corso della mattinata deboli possibili locali o al più sparse, più probabili in pianura e Appennino, quindi in graduale intensificazione a partire dal pomeriggio sui settori occidentali, fino a diffuse in serata da deboli a moderate, non escluse anche a carattere di rovescio. Quota neve a circa 2000-2200 metri o localmente inferiore in serata.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime tra 9 e 13°C, massime tra 14 e 17°C.

Zero termico: in oscillazione tra 2400 e 2700 metri, in lieve calo in serata sui rilievi alpini.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna tra deboli e moderati meridionali.