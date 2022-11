Previsioni Meteo, dopo Denise un altro Ciclone colpirà l’Italia nel weekend

MeteoWeb

Mentre il Ciclone Denise sta flagellando l’Italia con fenomeni di maltempo estremo in tutto il Paese, lo scenario meteorologico per i prossimi giorni si arricchisce di un nuovo grande evento meteo sull’Italia. Un altro violento ciclone, infatti, colpirà buona parte della Penisola nel weekend, tra Sabato 26 e Domenica 27 Novembre.

L’autunno è ormai entrato nel vivo e la situazione meteo che si determinerà nei prossimi giorni sarà di maltempo senza sosta in alcune zone del Sud, dove la coda di Denise continuerà a determinare piogge e temporali fino a Giovedì, segnatamente nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. La nuova perturbazione arriverà Venerdì sera e inizierà a colpire rapidamente la Sardegna e la Corsica, come già accaduto con Denise, per poi estendersi rapidamente nella mattinata di Sabato al Lazio e al Centro/Sud, concentrandosi in modo specifico su Puglia, Calabria e Sicilia dove tra sabato pomeriggio e lunedì avremo 48 ore di piogge alluvionali senza sosta.

E’ alto il rischio che questo nuovo ciclone degeneri in una tempesta mediterranea, ma è ancora troppo presto per entrare nel dettaglio di una situazione meteorologica che si delineerà meglio nei prossimi giorni. Certamente le mappe attuali sottolineano il rischio di fenomeni molto violenti all’estremo Sud, in modo particolare nelle zone joniche e del basso Adriatico: Puglia, Calabria e Sicilia rischiano di essere colpite da pesanti eventi alluvionali. Uno scenario estremo di cui parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: