Previsioni Meteo Toscana: piogge diffuse e insistenti nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente nuvoloso con residue precipitazioni. Miglioramento già dalla mattina con ampi rasserenamenti.

Venti: deboli da nord est, temporaneamente da nord ovest nel pomeriggio lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: in lieve calo le minime, massime stazionarie.

Martedì 15 prevalentemente coperto. Dal pomeriggio attese precipitazioni in estensione dalla provincia di Massa alle zone occidentali e settentrionali dalle regione.

Venti: moderati di Scirocco su costa e Arcipelago, deboli altrove.

Mari: moto ondoso in aumento fino a mari mossi.

Temperature: in lieve calo le massime.

Mercoledì 16 coperto con piogge diffuse e insistenti, anche se non particolarmente intense. Tendenza al miglioramento in serata a partire dalla costa.

Venti: moderati di Libeccio in rotazione da Maestrale.

Mari: molto mossi.

Temperature: minime in sensibile aumento; massime quasi stazionarie.

Giovedì 17 nuvoloso, con nubi in aumento nel pomeriggio quando non si escludono deboli precipitazioni sulle zone settentrionali.

Venti: deboli o localmente moderati, inizialmente di Maestrale, in rotazione a ponente.

Mari: mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento.