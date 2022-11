Previsioni Meteo Toscana: piogge e variabilità nel fine settimana

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso con isolate e deboli piogge al mattino, più diffuse dal pomeriggio, in particolare sulle zone centro meridionali e orientali.

Venti: deboli o moderati orientali.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: in diminuzione.

Domenica 20 parzialmente nuvoloso al mattino con nubi più consistenti sui versanti orientali dell’Appennino e sull’Arcipelago con deboli e locali piogge. Tendenza a miglioramento con ampie schiarite dal pomeriggio.

Venti: moderati nord orientali.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo.

Lunedì 21 variabile con schiarite nella parte centrale della giornata. Possibile nuovo aumento dalla nuvolosità in serata a partire dalla costa.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi sottocosta.

Temperature: minime in calo e massime in lieve aumento.