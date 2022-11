Previsioni Meteo Toscana: domani forte maltempo con temporali e neve

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o localmente di temporale. Precipitazioni in graduale attenuazione dalla tarda mattinata a partire dalla costa centro settentrionale con fenomeni più frequenti nel pomeriggio sulle zone più interne, in attenuazione fino ad esaurimento in serata. Quota neve inizialmente solo sulle cime più alte in graduale calo di quota nel corso della mattinata fino a circa 1000-1200 metri in Appennino e 1400-1500 sul M. Amiata.

Venti: forti o molto forti su Arcipelago e costa, nelle prime ore della notte di Scirocco in rapida rotazione a Libeccio e successivamente a Maestrale.

Mari: molto mossi o agitati.

Temperature: minime al mattino in deciso rialzo, massime in calo. Le minime giornaliere si registreranno in serata.

Mercoledì 23 sereno o poco nuvoloso al nord, parzialmente nuvoloso al centro sud con addensamenti più consistenti in prossimità della costa.

Venti: forti occidentali sul litorale centro settentrionale, da deboli a moderati meridionali altrove con rinforzi in Appennino e sottovento ad esso.

Mari: molto mossi o agitati al largo i settori settentrionali, mossi gli altri. Attenuazione del moto ondoso dal pomeriggio.

Temperature: minime in sensibile calo, massime in aumento.

Giovedì 24 sereno o poco nuvoloso con foschie e nebbie nei fondovalle al mattino. Aumento della nuvolosità in serata a partire dalla costa.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi o localmente mossi a nord di Capraia.

Temperature: minime stazionarie con inversione termica e massime in lieve aumento.