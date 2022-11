Previsioni Meteo Toscana: temperature in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani sereno o velato con addensamenti sull’Appennino orientale.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: mossi al largo in attenuazione.

Temperature: in calo, più sensibile nei valori minimi.

Lunedì 28 molto nuvoloso o coperto ma con piogge possibili soltanto in serata sul grossetano.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in calo.

Martedì 29 in mattinata variabile con piogge sparse sulla costa e sulle zone meridionali. Dalla tarda mattinata-primo pomeriggio molto nuvoloso o coperto ma con cessazione dei fenomeni (salvo deboli piogge sull’Appennino aretino e sull’Alto Mugello).

Venti: moderati da nord-est.

Mari: poco mossi sottocosta mossi al largo.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.