Previsioni Meteo Toscana: deboli precipitazioni nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani inizialmente coperto con deboli piogge su basso grossetano, senese, aretino e alto Mugello (nevose su Appennino aretino e Alto Mugello oltre i 900-1000 metri). Dal pomeriggio deboli precipitazioni soltanto sui crinali appenninici e sull’Alto Mugello con quota neve intorno ai 1000-1100 metri. Dal pomeriggio parziali schiarite sulle zone centro-meridionali.

Venti: moderati da nord-est.

Mari: poco mossi sottocosta mossi al largo.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Mercoledì 30 molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli precipitazioni sul crinale appenninico e sull’Alto Mugello, nevose oltre gli 800-1000 metri di quota.

Venti: moderati da nord-est.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: in calo le massime.

Giovedì 1° dicembre molto nuvoloso o coperto.

Venti: moderati da nord-est.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento.