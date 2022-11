Previsioni Meteo Veneto: nubi e schiarite, piogge su pianura e Prealpi

MeteoWeb

“Il periodo inizia con un moderato afflusso d’aria di origine atlantica a scarsa curvatura ciclonica, per poi finire con un’ampia saccatura in arrivo da ovest; sulla nostra regione si alternano dunque alcune fasi di schiarita e altre nuvolose, con temporanee precipitazioni più significative su pianura e Prealpi; in particolare, queste ultime sono attese per le mattinate di mercoledì e venerdì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso con delle schiarite, ma anche una copertura via via più compatta soprattutto sulle zone centro-meridionali, ove sono più probabili modeste precipitazioni di carattere sparso; possibile qualche fiocco di neve in montagna da circa 1800-2100 m; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota, specie dal tramonto in poi.

Domani cielo nelle prime ore molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con vari spazi di sereno; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota soprattutto durante le ore più fredde, anche per varie probabili nebbie specie di sera.

Precipitazioni: Probabilità complessivamente nella prima parte della giornata alta (75-100%) in pianura e medio-alta (50-75%) in montagna, poi in rapida diminuzione fino a nulla o molto bassa (0-5%) a partire dalle zone pianeggianti; si tratterà di fenomeni a tratti anche diffusi fino al mattino sulle zone centro-meridionali, per il resto in genere sparsi, di entità da modesta a localmente moderata; limite delle nevicate dell’ordine dei 2000 m.

Temperature: Prevarrà un aumento, salvo valori localmente stazionari o un po’ in diminuzione soprattutto riguardo alle massime ad alta quota.

Venti: In quota prevalentemente moderati, nelle primissime ore da sud-est, in quelle diurne dai quadranti settentrionali sulle Dolomiti e da ovest sulle Prealpi, infine dai quadranti occidentali ovunque; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura deboli o temporaneamente moderati, con direzione prevalente nelle prime ore da nord-est e poi da ovest.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 17 cielo parzialmente nuvoloso con spazi di sereno anche ampi specie fino a metà giornata; varie nebbie e alcune nubi basse in pianura e nelle valli fino al mattino, in sollevamento diurno e locale ritorno di sera.

Precipitazioni: Probabilità fino al pomeriggio nulla o molto bassa (0-5%) al più per locali debolissimi fenomeni, nelle ultime ore in aumento fino a bassa (5-25%) per modesti fenomeni sparsi; qualche fiocco di neve potrà eventualmente cadere da quote dell’ordine dei 2000 m.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime prevarranno lievi diminuzioni.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi sulle Prealpi, dapprima da ovest e poi da sud-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura fino al pomeriggio deboli con direzione variabile, di sera da deboli a moderati con direzione prevalente da nord-est.

Mare: Nelle ore diurne quasi calmo sottocosta e al più poco mosso al largo, in quelle notturne quasi calmo o a tratti poco mosso sottocosta e generalmente poco mosso al largo.

Venerdì 18 cielo nella prima parte della giornata molto nuvoloso o coperto e poi parzialmente nuvoloso con schiarite anche ampie, nonché dal tramonto alcune probabili nebbie a bassa quota; precipitazioni fino a metà giornata più diffuse e un po’ più consistenti su pianura e Prealpi, poi in significativo diradamento; limite delle nevicate sui 1500-1800 m; per le temperature minime si noteranno sulla pianura centro-meridionale un moderato aumento, in montagna una diminuzione specie ad alta quota, altrove contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime a nord-est e in quota subiranno una moderata diminuzione, altrove non varieranno molto.

Sabato 19 cielo in genere nuvoloso o molto nuvoloso, pur con qualche schiarita; non si esclude qualche locale banco di nebbia nelle primissime ore in pianura e nelle valli; specie sulle zone centro-meridionali in mattinata, probabili alcune fasi di precipitazioni sparse, in prevalenza modeste ma con possibili locali rovesci; eventuali spruzzate di neve potranno cadere da circa 1200-1500 m; le temperature minime subiranno una modesta diminuzione specie sulle zone montane, salvo locali lievi controtendenze; le temperature massime a nord-est saranno stazionarie o in lieve aumento, altrove diminuiranno.