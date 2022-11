Previsioni Meteo Veneto: alternanza di fasi nuvolose e schiarite

MeteoWeb

“Un moderato flusso umido in quota dai quadranti occidentali si associa sul Veneto ad un’alternanza di fasi nuvolose e schiarite, tra cui in particolare una fase con precipitazioni più probabili venerdì mattina specie su pianura e Prealpi per il transito di una modesta saccatura; nel fine settimana è atteso l’arrivo sul Mediterraneo di una saccatura un po’ più significativa, che però probabilmente porterà solo un po’ d’instabilità e un contenuto calo termico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo all’inizio molto nuvoloso o coperto, poi irregolarmente nuvoloso con varie schiarite; parziali riduzioni della visibilità a bassa quota, anche per probabili nebbie specie di sera; precipitazioni da sparse a locali, in prevalenza modeste, tendenti a cessare da ovest sulle zone pianeggianti e ripresentarsi temporaneamente su quelle montane più che altro fino al pomeriggio; limite delle nevicate dell’ordine dei 2000 m.

Domani cielo da parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso, dapprima per nubi basse sparse e poi a partire dalle zone di montagna per nubi un po’ più spesse; nel corso della giornata si noteranno comunque alcune schiarite; parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli fino al mattino, in sollevamento diurno e locale ritorno di sera.

Precipitazioni: Probabilità fino al pomeriggio nulla o molto bassa (0-5%) di qualche debolissimo fenomeno, nelle ultime ore in aumento fino a medio-bassa (25-50%) per modesti fenomeni sparsi; qualche fiocco di neve potrà eventualmente cadere da circa 1800-2100 m sulle Prealpi e 1500-1800 m sulle Dolomiti.

Temperature: Le minime in pianura diminuiranno un po’, in montagna subiranno contenute variazioni di carattere locale; le massime in montagna diminuiranno un po’, sulla pianura meridionale saranno in lieve aumento e altrove non varieranno molto.

Venti: In quota perlopiù dai quadranti sud-occidentali, moderati sulle Dolomiti e da moderati a più spesso tesi sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, a parte in pianura una lieve prevalenza della direzione nelle primissime ore dai quadranti occidentali e soprattutto verso sera da quelli nord-orientali.

Mare: In genere da poco mosso a quasi calmo, salvo lieve incremento serale del moto ondoso.

Venerdì 18 cielo nella prima parte della giornata molto nuvoloso o coperto e poi parzialmente nuvoloso con spazi di sereno anche significativi, nonché dal tramonto alcune probabili nebbie a bassa quota.

Precipitazioni: Probabilità inizialmente alta (75-100%) e poi in diminuzione abbastanza rapida fino a nulla o molto bassa (0-5%) ovunque, per fenomeni da diffusi a sparsi un po’ più significativi in pianura, con limite delle nevicate indicativamente sui 1500-1800 m.

Temperature: Minime in calo sulle zone montane e pedemontane, anche sensibile in quota, altrove stazionarie o in lieve aumento; le massime subiranno una contenuta diminuzione in quota e contenute variazioni di carattere locale altrove, tra cui prevarranno lievi diminuzioni a nord-est e discreti aumenti sulla pianura centro-meridionale.

Venti: In quota da moderati a deboli, con direzione prevalente dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura temporanei moderati rinforzi dai quadranti nord-orientali nelle prime ore e occidentali in quelle centrali, per il resto deboli con direzione variabile.

Mare: Inizialmente da poco mosso a mosso, poi da mosso a poco mosso.

Sabato 19 prevarrà un cielo nuvoloso, ma con copertura più significativa e insistente in pianura, schiarite più presenti in montagna; specie sulle zone pianeggianti, sarà probabile qualche fase di precipitazioni sparse con possibilità di occasionali rovesci; eventuali spruzzate di neve potranno cadere da circa 1200-1500 m; le temperature minime non varieranno molto, le massime diminuiranno soprattutto sulle zone centro-meridionali.

Domenica 20 leggera variabilità residua, con annuvolamenti alternati a significative schiarite; non è da escludere a tratti qualche locale modesta precipitazione, più che altro nelle ore più fredde, con eventuali fiocchi di neve da circa 1200-1500 m; per le temperature minime prevarrà un moderato calo, le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.