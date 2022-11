Previsioni Meteo Veneto: piogge da stasera fino alle prime ore di venerdì

MeteoWeb

“Un moderato flusso umido in quota dai quadranti occidentali si associa sul Veneto ad un’alternanza di fasi nuvolose e schiarite, tra cui in particolare una fase con precipitazioni più probabili dalla sera di giovedì fino alle prime ore di venerdì per il transito di una modesta saccatura. Nel fine settimana il tempo si manterrà variabile con generale calo termico. Da lunedì l’arrivo di una nuova saccatura porterà un graduale nuovo peggioramento associato ad ulteriore calo termico con precipitazioni dalla sera“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi iniziali parziali schiarite, poi tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso; dopo il tramonto probabili locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle. Dalla sera aumento della probabilità di precipitazioni a partire dai settori meridionali della pianura; qualche fiocco di neve potrà eventualmente cadere da circa 1800-2100 m sulle Prealpi e 1500-1800 m sulle Dolomiti. Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in quota moderati dai quadranti occidentali in rinforzo a fine giornata; in pianura deboli di direzione variabile al mattino, in seguito in prevalenza deboli, a tratti moderati verso sera, dai quadranti orientali.

Domani nella notte fino al primo mattino molto nuvoloso o coperto, con locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle; in seguito diminuzione della nuvolosità con comparsa di schiarite anche ampie in pianura, maggiore persistenza di nuvolosità sui settori montani e pedemontani. Deciso generale miglioramento nel pomeriggio con cielo che diverrà ovunque sereno Dopo il tramonto probabili nuove locali riduzioni della visibilità.

Precipitazioni: Nella notte fino al mattino probabili (probabilità medio-bassa 25-50%) residue deboli precipitazioni sparse che in pianura andranno ad esaurirsi già nelle prime ore, mentre sulle zone montane e pedemontane potranno persistere maggiormente con tendenza ad esaurimento nel primo pomeriggio. Limite della neve intorno ai 1300-1600m sulle Dolomiti, 1500-1800 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime in calo e raggiunte a fine giornata; massime in aumento in pianura, anche moderato, in calo sulle zone montane.

Venti: In quota nelle prime ore moderati da sud-ovest, in successiva rapida rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali. In pianura dai quadranti occidentali da moderati a deboli.

Mare: Poco mosso.

Sabato 19 cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso sulle zone montane; in pianura da nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con diminuzione della nuvolosità e comparsa di schiarite più probabili sui settori centro-occidentali.

Precipitazioni: In pianura probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sui settori orientali e meridionali, specie durante le ore centrali, altrove generalmente assenti; eventuali spruzzate di neve oltre i 1400-1700 m sulle Prealpi.

Temperature: Minime stazionarie o in ulteriore locale diminuzione. Massime in generale calo.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati nell’entroterra, da moderati a tesi sulla costa. In quota deboli dai quadranti nord-orientali.

Mare: Da poco mosso a mosso in serata.

Domenica 20 da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso in serata. Temperature in ulteriore diminuzione. Al mattino Bora moderata/tesa su costa e pianura limitrofa in successiva attenuazione; in quota progressivo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali.

Lunedì 21 inizialmente parzialmente nuvoloso con possibili schiarite poi tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso. Dalla tarda serata sarà possibile qualche precipitazione a partire dai settori occidentali. Temperature in ulteriore calo.