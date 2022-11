Previsioni Meteo Veneto: variabilità e calo termico

MeteoWeb

“Dopo il passaggio di una modesta saccatura condizioni di tempo in temporaneo miglioramento nel pomeriggio di venerdì. Sabato si approfondirà una nuova depressione sul Mediterraneo occidentale che transiterà nel corso del fine settimana apportando condizioni di variabilità, associate a un generale calo termico. Da lunedì pomeriggio l’avvicinamento di una nuova saccatura porterà un graduale nuovo peggioramento con ulteriore calo termico e precipitazioni dalla sera. Martedì il transito della perturbazione sulla regione determinerà deciso maltempo con precipitazioni diffuse, anche abbondanti, possibili significative nevicate sull’arco alpino e rinforzo dei venti a tutte le quote“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi ulteriore diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Dopo il tramonto probabili foschie e formazione di locali nebbie in pianura e qualche fondovalle. Iniziali residue deboli precipitazioni sparse, specie su zone montane e pedemontane, con limite della neve intorno ai 1300-1600 m sulle Dolomiti e a circa 1500-1800 m sulle Prealpi, in progressivo esaurimento. Nel pomeriggio precipitazioni assenti. Temperature massime in aumento in pianura, in calo in quota; i valori minimi in calo saranno raggiunti in serata. Venti in quota in rinforzo dai quadranti settentrionali. In pianura temporaneo moderato rinforzo dei venti da ovest, in successiva attenuazione.

Domani cielo da parzialmente nuvoloso a poco nuvoloso sulle zone montane; in pianura iniziali tratti soleggiati seguiti da una tendenza ad aumento della nuvolosità sui settori meridionali e centro-orientali della regione, nuvolosità più irregolare altrove alternata a qualche parziale schiarita. Al primo mattino possibili locali riduzioni della visibilità in pianura.

Precipitazioni: In pianura probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse e intermittenti sui settori centro-orientali e meridionali, specie durante le ore centrali; altrove generalmente assenti o al più sarà possibile qualche debole e temporanea precipitazione sulle Prealpi con eventuali spruzzate di neve oltre i 1400-1700m.

Temperature: Minime stazionarie o in ulteriore locale diminuzione in pianura, in calo sulle zone montane; massime in generale calo.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati nell’entroterra, da moderati a tesi su costa e pianura limitrofa. In quota deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Da poco mosso a mosso in serata.

Domenica 20 iniziale residua nuvolosità su costa e pianura meridionale, in seguito sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore diminuzione.

Venti: Al mattino Bora moderata/tesa su costa e pianura limitrofa in successiva attenuazione; in quota progressivo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 21 inizialmente poco nuvoloso poi, già nel corso della mattinata, tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest, fino a cielo molto nuvoloso entro sera. Dalla tarda serata sarà possibile qualche precipitazione a partire dai settori occidentali, con eventuali deboli nevicate oltre i 1200/1500 m sulle Prealpi e oltre i 700/900 m sulle Dolomiti. Temperature in ulteriore calo salvo stazionarietà dei valori massimi in montagna. Dalla sera rinforzo dei venti dai quadranti orientali nell’entroterra della pianura e da sud sulla costa, dove potranno risultare anche tesi.

Martedì 22 tempo perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse fin dalle prime ore. Si tratterà di precipitazioni che potranno assumere anche carattere di rovescio occasionalmente temporalesco in pianura; quota neve intorno ai 700/1000 m sulle Dolomiti e circa 1400/1700 m sulle Prealpi. Temperature minime in aumento; massime in generale calo, salvo sui settori costieri dove potrebbe risultare in aumento. Rinforzi di vento a tutte le quote, con Scirocco anche forte sulla costa al mattino.