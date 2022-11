Previsioni Meteo Veneto: oggi variabilità, domani tempo più stabile e soleggiato

MeteoWeb

“E’ in fase di approfondimento una nuova depressione sul Mediterraneo che determina modeste condizioni di variabilità sulla nostra regione nella giornata di sabato, domenica tempo più stabile e soleggiato. Da lunedì vari impulsi perturbati interesseranno la regione, in particolare martedì quando si avranno precipitazioni diffuse, localmente abbondanti, con possibili significative nevicate sull’arco alpino e rinforzo dei venti a tutte le quote. Mercoledì tempo stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sui settori centro-meridionali e orientali della pianura nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, con probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse e intermittenti, occasionalmente a carattere di rovescio o temporale; altrove sereno o poco nuvoloso con precipitazioni generalmente assenti. Temperature massime in generale calo. Venti in pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati nell’entroterra, da moderati a tesi su costa e pianura limitrofa. In quota venti deboli dai quadranti settentrionali.

Domani sereno o poco nuvoloso, possibili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In ulteriore diminuzione.

Venti: Nella notte fino a parte della mattinata Bora moderata/tesa su costa e pianura limitrofa in successiva attenuazione; nel pomeriggio venti in prevalenza deboli variabili. In quota progressivo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 21 inizialmente poco nuvoloso poi, nel corso del pomeriggio, tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest, fino a cielo molto nuvoloso entro sera. Nella notte fino al primo mattino probabili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle.

Precipitazioni: Dalla tarda serata sarà possibile qualche debole precipitazione sparsa, a partire dai settori occidentali, con eventuali deboli nevicate oltre i 1200/1500 m sulle Prealpi e oltre i 700/900 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime stazionarie o in ulteriore calo, massime stazionarie in montagna, in diminuzione in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli variabili, dalla sera rinforzo dei venti dai quadranti orientali nell’entroterra della pianura e da sud sulla costa, dove potranno risultare anche tesi. In quota inizialmente moderati da nord-ovest in successiva rotazione e rinforzo da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 22 tempo perturbato con cielo coperto e precipitazioni diffuse fin dalle prime ore. Si tratterà di precipitazioni che potranno assumere anche carattere di rovescio occasionalmente temporalesco in pianura; quota neve intorno ai 700/1000 m sulle Dolomiti e circa 1400/1700 m sulle Prealpi. Possibile miglioramento a partire da ovest dalla sera con prime schiarite. Temperature minime in aumento; massime in generale calo, salvo sui settori costieri dove potrebbe risultare in aumento. Rinforzi di vento a tutte le quote, con Scirocco anche forte sulla costa al mattino; attenuazione dei venti nel corso del pomeriggio/sera.

Mercoledì 23 tempo stabile e in prevalenza soleggiato; nelle primissime ore possibili residue precipitazioni sui settori orientali, in successivo rapido esaurimento. Temperature minime in calo, massime in ripresa.