Previsioni Meteo Veneto: torna il maltempo, piogge diffuse e scirocco

MeteoWeb

“Dalla tarda serata di giovedì 3 e nel corso di venerdì 4 fase di tempo perturbato, a tratti instabile. Sono previste precipitazioni diffuse con quantitativi consistenti, localmente abbondanti su zone montane e pedemontane. Fino alla prima parte di venerdì rinforzi di Scirocco sulla costa e dai quadranti meridionali in quota“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Il Veneto è interessato da correnti umide dai quadranti occidentali che determinano nella giornata di mercoledì tempo a tratti variabile, con nuvolosità in aumento e possibilità di qualche debole precipitazione sparsa. Da giovedì l’approfondimento di una saccatura sull’Europa occidentale convoglierà dapprima in quota aria umida da sud-ovest con prime precipitazioni nel tardo pomeriggio/sera. Seguirà una fase più intensa nella giornata di venerdì con il passaggio della saccatura che determinerà tempo instabile/perturbato con precipitazioni più consistenti e diffuse, specie sui settori montani e pedemontani. Da sabato il nucleo depressionario si sposterà sul Mediterraneo meridionale consentendo un miglioramento del tempo sulla regione seppur con nubi a tratti irregolari“.

Oggi tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest/sud-ovest con cielo che diverrà in pianura e su Prealpi occidentali in prevalenza nuvoloso, su Dolomiti e Prealpi orientali da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Possibili nuove riduzioni della visibilità dopo il tramonto in pianura e in qualche fondovalle per nubi basse/locali nebbie. Sulle Prealpi occidentali possibile qualche pioviggine specie verso sera; in pianura probabilità medio-bassa (25-50%) sui settori centro-meridionali per piogge sparse e intermittenti, non si esclude qualche locale rovescio od occasionale temporale su costa e pianura sud-orientale verso sera; altrove generalmente assenti. Temperature massime in generale diminuzione.

Domani in pianura e in qualche fondovalle iniziali foschie, nebbie, nubi basse in successivo parziale dissolvimento. In seguito il cielo sarà da poco a parzialmente nuvoloso sulle zone montane, in prevalenza nuvoloso in pianura salvo possibili parziali e temporanee schiarite. Nel pomeriggio tendenza a generale aumento della nuvolosità a partire da ovest fino a cielo nuvoloso/molto nuvoloso entro sera.

Precipitazioni: Fino a buona parte del pomeriggio generalmente assenti o al più deboli locali e intermittenti (probabilità medio-bassa 25-50%). Dalla sera aumento della probabilità fino ad alta (75-100%) di precipitazioni da sparse a diffuse su zone montane, pedemontane e settentrionali della pianura, a fine giornata possibile qualche precipitazione anche sul resto della pianura. Limite della neve intorno ai 2200 m.

Temperature: Sulle zone montane minime in aumento, in calo in quota, massime in diminuzione. In pianura senza notevoli variazioni in entrambi i valori.

Venti: In pianura al mattino deboli variabili, nel corso del pomeriggio venti tendenti a disporsi dai quadranti orientali e sud-orientali sulla costa dove tenderanno a rinforzare fino a moderati/tesi a fine giornata. In quota da sud-ovest moderati al mattino e tesi/forti al pomeriggio/sera.

Mare: Da calmo a poco mosso, tendente a mosso a fine giornata.

Venerdì 4 in prevalenza molto nuvoloso salvo possibili parziali e temporanee schiarite al mattino su parte della pianura.

Precipitazioni: Nella notte fino a parte del mattino precipitazioni diffuse e anche consistenti, localmente abbondanti (probabilità alta 75-100%) su zone montane e pedemontane, poi in possibile temporaneo diradamento su parte della pianura centro-meridionale. Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno ad essere diffuse su zone montane, pedemontane e in ripresa su quelle centro-settentrionali della pianura; probabile diradamento delle precipitazioni dalla sera. Saranno frequenti rovesci e temporali. Limite neve in generale calo dai 2100 m fin sui 1500 m a fine episodio su Dolomiti e 1800 m su Prealpi.

Temperature: Minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni, salvo sui settori più orientali della pianura interessati dai venti di Scirocco dove le massime potranno risultare in aumento.

Venti: Al mattino Scirocco teso, a tratti anche forte su costa e pianura limitrofa; sulle zone interne venti deboli/moderati da nord-est. Nel corso del pomeriggio tendenza a rotazione dei venti dai quadranti occidentali che soffieranno con intensità moderata, a tratti tesa. In quota venti tesi/forti dai quadranti meridionali mattino, in successiva rotazioni da nord nel corso del pomeriggio.

Mare: In prevalenza molto mosso.

Sabato 5 tempo più stabile ma con nuvolosità variabile alternata a schiarite anche ampie. Nella notte e fino a parte della mattina sui settori meridionali della pianura potranno verificarsi ancora dei locali rovesci od occasionali temporali. Temperature minime in calo, massime in generale diminuzione in quota e sui settori centro-orientali della pianura, altrove stazionarie o in aumento. Bora moderata/tesa, sulla costa.

Domenica 6 permangono condizioni di stabilità con ancora nubi irregolari, specie verso est, alternate a schiarite. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in calo in pianura, stazionarie o in aumento in montagna. Residui rinforzi di Bora al mattino sulla costa.