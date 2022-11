Previsioni Meteo Veneto: martedì forte maltempo e nevicate sull’arco alpino

MeteoWeb

“Martedì 22 novembre sono previste precipitazioni localmente consistenti con limite delle nevicate in abbassamento fino attorno ai 1000 m su Prealpi e 700 m sulle Dolomiti. Temporaneo rinforzo dei venti in quota e lungo la costa“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una temporanea fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato interesserà la giornata di domenica. Da lunedì vari impulsi transiteranno sulla regione, in particolare martedì quando si avranno precipitazioni diffuse, localmente consistenti, con significative nevicate sull’arco alpino e rinforzo dei venti a tutte le quote. Da mercoledì tempo stabile e in prevalenza soleggiato“.

Oggi sereno o poco nuvoloso; probabili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle dopo il tramonto. Temperature massime in ulteriore diminuzione in montagna, stazionarie o in locale aumento in pianura. Venti in pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti occidentali; in quota progressivo rinforzo dei venti da nord-ovest.

Domani inizialmente sereno o poco nuvoloso poi tendenza ad aumento della nuvolosità, fino a cielo molto nuvoloso entro sera. Nella notte fino al primo mattino probabili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle.

Precipitazioni: Dalla serata saranno probabili deboli precipitazioni sparse, con eventuali deboli nevicate oltre i 1100/1400 m sulle Prealpi e oltre i 700/1000 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime stazionarie o in ulteriore calo; massime stazionarie in montagna, in diminuzione in pianura.

Venti: In pianura in prevalenza dai quadranti orientali deboli fino a metà pomeriggio poi, dalla sera in moderato rinforzo specie sulla costa dove potranno risultare anche tesi. In quota inizialmente moderati da nord-ovest/ovest in successiva rotazione da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso a fine giornata.

Martedì 22 tempo perturbato con cielo coperto; probabile miglioramento in serata a partire da ovest con comparsa di schiarite.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di fenomeni diffusi già dalle prime ore, si tratterà di precipitazioni che potranno assumere anche carattere di rovescio occasionalmente temporalesco in pianura e localmente raggiungere quantitativi anche consistenti sulla pianura orientale e Prealpi centro-orientali. La quota neve si attesterà intorno ai 700/1000 m sulle Dolomiti e circa 1000/1300 m sulle Prealpi. Probabile diradamento e successivo esaurimento delle precipitazioni a fine giornata sui settori occidentali.

Temperature: Minime in aumento; massime in generale calo, salvo sui settori costieri dove potrebbe risultare in aumento.

Venti: In pianura venti tesi da nord-est fino alle prime ore, in seguito sulla costa temporaneo ingresso di venti di Scirocco teso/a tratti forte, seguito da una nuova rotazione dei venti da nord-est/nord e da una loro intensificazione fino a risultare a tratti forti; in serata attenuazione della ventilazione contestualmente ad una rotazione dei venti da ovest. In quota venti inizialmente dai quadranti meridionali in rapida rotazione e intensificazione da nord fino a risultare forti.

Mare: Molto mosso, anche agitato durante le ore centrali.

Mercoledì 23 tempo stabile con iniziali foschie, locali nebbie in pianura e qualche fondovalle. In seguito in prevalenza soleggiato, salvo nelle primissime ore dove potrà esserci della residua nuvolosità verso est con possibili deboli precipitazioni, in successivo rapido esaurimento. Temperature minime in marcata diminuzione, massime in ripresa.

Giovedì 24 in prevalenza sereno ma con probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde in pianura. Temperature minime in ulteriore calo, con valori che potrebbero risultare prossimi a zero localmente anche sulle zone interne della pianura, massime senza notevoli variazioni.