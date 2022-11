Previsioni Meteo Veneto: spazi di sereno e locali nebbie

MeteoWeb

“La pressione al suolo è in aumento e rende il tempo stabile sulla nostra regione, con ampi spazi di sereno e qualche nube poco significativa, nonché locali nebbie a bassa quota nelle ore più fredde e brinate mattutine probabilmente fino a parte della pianura; il transito di una moderata perturbazione atlantica in alta quota provocherà più che altro qualche addensamento nuvoloso tra venerdì e sabato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti di carattere temporaneo; locali nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; discreto aumento dell’escursione termica, con moderato aumento delle temperature massime sull’entroterra e minime raggiunte in serata soprattutto ad est.

Giovedì 24 cielo sereno, salvo locali modesti annuvolamenti; durante le ore più fredde, locali nebbie in pianura e in qualche valle.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime generalmente in calo; le massime sulla bassa pianura saranno un po’ in diminuzione, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota da tesi a moderati, fino al pomeriggio da nord-ovest e infine da ovest; altrove in genere deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi un po’ più probabili sulla pianura centro-meridionale.

Mare: Sottocosta quasi calmo, al largo da poco mosso a quasi calmo.

Venerdì 25 cielo nella prima parte della giornata da sereno a poco nuvoloso con delle nebbie all’inizio in pianura e in qualche valle, poi da poco a parzialmente nuvoloso con foschie a bassa quota dopo il tramonto.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota perlopiù moderati salvo temporanea attenuazione nel pomeriggio, dapprima dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente da nord-est, deboli sull’entroterra e da deboli a moderati sulla costa.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso a fine giornata.

Sabato 26 cielo nelle prime ore parzialmente nuvoloso e poi da poco nuvoloso a sereno; locali nebbie durante le ore più fredde sull’entroterra pianeggiante e in qualche valle; possibili maggiori addensamenti e piovaschi nelle primissime ore a sud-est; le temperature minime subiranno ad est un contenuto aumento, altrove contenute variazioni di carattere locale; le temperature massime in pianura aumenteranno un po’, nelle valli non varieranno molto e in quota subiranno un moderato calo.

Domenica 27 cielo sereno, od al più poco nuvoloso in serata; alcune nebbie sulla pianura centro-meridionale e in qualche valle durante le ore più fredde; temperature in diminuzione, salvo locali contenute controtendenze sulle Dolomiti soprattutto riguardo alle massime.