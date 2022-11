Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile nel fine settimana

MeteoWeb

“Fino al fine settimana il tempo si presenta in prevalenza stabile sulla nostra regione, nonostante una modesta saccatura in transito sabato da ovest, che ci interessa in modo molto marginale e pressoché senza fenomeni; lunedì il flusso diverrà più sudoccidentale, con maggiore nuvolosità e modeste precipitazioni, in esaurimento nel corso di martedì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso, con qualche temporanea schiarita; annuvolamenti in tarda serata con qualche possibile pioviggine sulla pianura sudorientale. Temperature diurne in lieve aumento salvo in lieve calo sulle zone Prealpine. Venti deboli da nordest in pianura, moderati sulle zone orientali.

Domani al mattino parziale nuvolosità, con nubi in prevalenza alte e sottili, poi cielo prevalentemente sereno nel corso della giornata. Non escluse nelle prime ore locali foschie o nebbie sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo qualche possibile pioviggine fino al mattino sulle zone più meridionali della pianura.

Temperature: Minime in generale calo, salvo in lieve aumento sulla pianura meridionale e orientale; massime in calo in montagna e in aumento in pianura.

Venti: In quota perlopiù moderati dai quadranti settentrionali; nelle valli possibili locali episodi di Foehn; in pianura venti da nord-est, moderati/tesi su pianura sudorientale e costa, deboli/moderati altrove.

Mare: In prevalenza mosso.

Domenica 27 cielo da sereno o poco nuvoloso, a parzialmente nuvoloso per nubi medio alte al pomeriggio/sera; possibili locali nebbie nelle ore più fredde sulla pianura occidentale

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale diminuzione, salvo in lieve aumento sulle zone montane settentrionali.

Venti: In quota moderati /tesi da nord; in pianura in prevalenza deboli da nordest, moderati sulle zone sudorientali e sulla costa.

Mare: Inizialmente mosso, poi in attenuazione a poco mosso.

Lunedì 28 nuvolosità in aumento nel corso della giornata, con cielo da poco o parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Probabili precipitazioni diffuse e di modesta entità, dalla sera; limite della neve attorno ai 1000-1200 metri. Temperature minime in aumento sui rilievi e stabili in pianura, massime in calo in pianura e senza variazioni in montagna. Venti deboli occidentali in quota, in prevalenza deboli/moderati da nordest in pianura.

Martedì 29 in prevalenza molto nuvoloso, con parziale attenuazione della nuvolosità verso sera; saranno probabili precipitazioni diffuse, ma di modesta entità, nella prima parte della giornata, poi in esaurimento dalle ore centrali con residui fenomeni sulle Dolomiti; il limite della neve sarà attorno ai 1000 metri o poco superiore. Venti moderati, a tratti tesi, da nordest sulla pianura sudorientale e sulla costa.