Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile da lunedì

MeteoWeb

“Fino al fine settimana il tempo si presenta in prevalenza stabile sulla nostra regione, con scarsa nuvolosità e senza precipitazioni; da lunedì il flusso diverrà più sudoccidentale, con ingresso di una depressione sul Mediterraneo centrale che ci interesserà in modo molto marginale, portando maggiore nuvolosità e qualche locale precipitazione, con tempo che si manterrà moderatamente variabile anche nei giorni seguenti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso nel corso della giornata. Temperature massime stabili o in contenuto calo in montagna, e in aumento in pianura. Clima abbastanza ventilato in pianura, con venti in prevalenza da nord o nord-est, moderati/tesi su pianura sudorientale e costa, deboli/moderati altrove.

Domani cielo da sereno o poco nuvoloso, a parzialmente nuvoloso per ingresso di nubi medio alte da ovest nel pomeriggio/sera; possibili locali nebbie nelle ore più fredde sulla pianura occidentale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale diminuzione, salvo in lieve aumento sulle zone montane settentrionali.

Venti: In quota moderati /tesi da nord; in pianura in prevalenza deboli da nordest, moderati sulle zone sudorientali e sulla costa.

Mare: Inizialmente mosso, poi in attenuazione a poco mosso.

Lunedì 28 cielo in prevalenza nuvoloso per nuvolosità medio-alta stratificata. Possibilità di foschie o locali nebbie nelle ore più fredde sulla pianura occidentale.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo deboli precipitazioni nevose sulle Dolomiti nelle ore pomeridiane, con quantitativi comunque molto modesti.

Temperature: Minime in aumento sui rilievi e stabili o in lieve calo in pianura; massime in lieve calo sulle Dolomiti, in calo più marcato sul resto della regione, con valori diurni un po’ inferiori alle medie del periodo.

Venti: In prevalenza deboli occidentali in montagna; deboli da nordest in pianura, fino a moderati sulla costa e zone sudorientali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedì 29 cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziale attenuazione della nuvolosità verso sera; saranno possibili localissime deboli precipitazioni un po’ più probabili sulle zone sudorientali della pianura. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento sui rilievi, valori in contenuto aumento in pianura. Venti ancora moderati, a tratti tesi, da nordest sulla pianura sudorientale e sulla costa.

Mercoledì 30 qualche schiarita al mattino, per il resto cielo nuvoloso o molto nuvoloso specie sulla pianura e zone prealpine; possibili deboli precipitazioni nel pomeriggio sera. Temperature senza sensibili variazioni.