Previsioni Meteo Veneto: da domani maggiore nuvolosità e qualche pioggia

“Dopo un fine settimana di tempo generalmente stabile, con scarsa nuvolosità e senza precipitazioni, da lunedì l’avvicinamento di una depressione da nordovest ci interesserà in modo abbastanza marginale, portando comunque maggiore nuvolosità e qualche precipitazione; nei giorni centrali della settimana il nucleo depressionario si posizionerà sul Mediterraneo centrale, con tempo che si manterrà moderatamente variabile sulla nostra regione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti sulle zone occidentali; con ingresso di nubi medio alte da ovest verso sera. Temperature diurne in lieve diminuzione, salvo in lieve aumento sulle zone montane settentrionali. Venti in quota moderati/tesi da nord, in pianura in prevalenza deboli da nordest, moderati sulle zone sudorientali e sulla costa.

Domani cielo in prevalenza nuvoloso per diffusa nuvolosità medio-alta, più compatta dal pomeriggio. Possibilità di foschie o locali nebbie nelle ore più fredde sulla pianura occidentale e meridionale.

Precipitazioni: Nelle ore pomeridiane deboli precipitazioni nevose sulle zone montane, con quantitativi comunque molto modesti; sul resto della regione non si esclude qualche debolissima pioviggine nel pomeriggio/sera.

Temperature: Minime in aumento e massime in lieve calo in montagna; altrove minime stabili o in lieve calo e massime in calo sul resto della regione, con valori diurni un po’ inferiori alle medie del periodo.

Venti: In prevalenza deboli occidentali in montagna; deboli da nordest in pianura, fino a moderati sulla costa e zone sudorientali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedì 29 cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, salvo parziale attenuazione della nuvolosità verso sera.

Precipitazioni: Saranno possibili precipitazioni deboli e modeste, un po’ più probabili sulle zone sudorientali della pianura.

Temperature: Valori in calo sui rilievi, specie le minime; in pianura minime in aumento e massime senza significative variazioni.

Venti: In montagna venti variabili, in prevalenza deboli meridionali; in pianura deboli moderati da nord est, fino a moderati, a tratti tesi, sulle zone sudorientali e sulla costa.

Mare: Poco mosso, fino a mosso verso sera.

Mercoledì 30 qualche schiarita al mattino, per il resto cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Possibili debolissime precipitazioni nel pomeriggio/sera sulle zone montane. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento, un po’ più sensibile in pianura. Venti di bora moderata sulla pianura sudorientale, sulla costa e zone limitrofe.

Giovedì 1 cielo nuvoloso per nubi in prevalenza medio-basse, salvo qualche sporadica temporanea schiarita. Possibili debolissime precipitazioni sulle Dolomiti fino alle ore centrali. Temperature in lieve aumento, più sensibile nelle minime sui rilievi.