Previsioni Meteo Veneto: nubi e piogge a tratti

“Su buona parte d’Europa inizia ad alimentarsi una moderata circolazione ciclonica con aria relativamente fredda in quota, che sulla nostra regione porta frequente nuvolosità e qualche modesta precipitazione a tratti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nuvoloso, con crescente probabilità di lievi precipitazioni sparse più che altro in montagna, eventualmente nevose da circa 900-1200 m sulle Prealpi e localmente fino a fondovalle sulle Dolomiti; temperature diurne un po’ in calo rispetto a domenica.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto, salvo locali schiarite nelle ultime ore.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) di fenomeni deboli, sparsi e intermittenti, nevosi da circa 800-1100 m sulle Prealpi e in genere fino a fondovalle sulle Dolomiti.

Temperature: Le minime subiranno in quota una diminuzione, nelle valli e sulla costa contenute variazioni di carattere locale e altrove un moderato aumento; massime perlopiù in diminuzione, da lieve a localmente moderata.

Venti: In quota dai quadranti sud-orientali salvo provenienza brevemente anche opposta nelle primissime ore, sulle Dolomiti deboli e sulle Prealpi da deboli a moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulle zone pianeggianti in genere nord-orientali, da deboli a moderati sull’entroterra e da moderati a localmente tesi sulla costa.

Mare: Da poco mosso a mosso, anche molto mosso di sera.

Mercoledì 30 cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con qualche schiarita nelle prime ore.

Precipitazioni: Probabilità nella prima parte della giornata nulla o molto bassa (0-5%) e poi nel complesso bassa (5-25%) per locali lievi fenomeni, eventualmente nevosi da circa 700-1000 m sulle Prealpi e fino a fondovalle sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in moderata diminuzione e massime in moderato aumento, salvo locali lievi controtendenze sulle Dolomiti e sulla costa.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sull’entroterra pianeggiante, fino a parte del pomeriggio moderati da nord-est e poi deboli con direzione variabile; sulla costa da nord-est, a tratti moderati e a tratti tesi.

Mare: Mosso, anche molto mosso almeno a tratti al largo.

Giovedì 1° dicembre cielo da nuvoloso a molto nuvoloso; probabile a tratti qualche modesta precipitazione, specie a nord-ovest verso sera, nevosa da circa 900-1200 m sulle Prealpi e fino a vari fondovalle sulle Dolomiti; le temperature minime aumenteranno, anche sensibilmente in montagna; le temperature massime aumenteranno un po’, specie sulle zone centro-occidentali.

Venerdì 2 cielo in prevalenza molto nuvoloso; fasi di precipitazioni sparse, da deboli a localmente moderate; limite delle nevicate in abbassamento fino a circa 500-800 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti; le temperature minime in montagna aumenteranno e in pianura subiranno contenute variazioni di carattere locale, le massime diminuiranno.