Previsioni Meteo Veneto: frequente nuvolosità e precipitazioni a tratti

“Su buona parte d’Europa inizia ad alimentarsi una moderata circolazione ciclonica, che sulla nostra regione porta frequente nuvolosità e qualche modesta precipitazione a tratti; la fase con maggiori schiarite è prevista per mercoledì, quando le temperature a bassa quota subiranno un temporaneo calo riguardo ai valori minimi, per poi risalire un po’“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto, salvo locali schiarite nelle ultime ore; qualche possibile debole precipitazione più che altro fino al primo pomeriggio, nevosa da quote dell’ordine dei 1000 m; moderati rinforzi di Bora sulla costa.

Domani tempo un po’ variabile, con spazi di sereno almeno inizialmente anche ampi, alternati però ad alcune nubi medio-basse che si presenteranno dapprima localmente e infine su una porzione crescente di territorio.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo una probabilità da nulla o molto bassa (0-5%) a bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve sulle Dolomiti verso sera.

Temperature: Per le minime prevarrà un contenuto calo, salvo contenute controtendenze più che altro ad alta quota; per le massime prevarrà un moderato aumento, salvo locali lievi controtendenze sulle Dolomiti.

Venti: In quota nord-orientali, deboli nelle primissime ore e poi prevalentemente moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile; sull’entroterra pianeggiante, fino al primo pomeriggio moderati da nord-est e poi deboli dai quadranti settentrionali; sulla costa da nord-est, a tratti moderati e a tratti tesi.

Mare: Mosso, anche molto mosso almeno a tratti al largo.

Giovedì 1 dicembre cielo nel complesso molto nuvoloso, ma con probabili locali schiarite fino al pomeriggio e nubi un po’ più spesse di sera.

Precipitazioni: In pianura generalmente assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di occasionali piovaschi alla sera; sulle zone montane probabilità in progressivo aumento da nulla o molto bassa (0-5%) nelle prime ore a medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti e bassa (5-25%) sulle Prealpi per leggeri fenomeni sparsi, nevosi da circa 900-1200 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti.

Temperature: In aumento, specie riguardo alle minime in montagna.

Venti: In quota, moderati dai quadranti orientali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulla costa, perlopiù moderati da nord-est; altrove, a tratti moderati da nord-est specie sulla bassa pianura e più spesso deboli con direzione prevalente dai quadranti settentrionali.

Mare: Generalmente mosso, anche molto mosso almeno a tratti al largo fino al pomeriggio.

Venerdì 2 cielo in prevalenza molto nuvoloso, con alcune fasi di modeste precipitazioni sparse; limite delle nevicate un po’ in abbassamento, fino a circa 700-1000 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti; temperature minime stazionarie o in lieve calo sulle zone costiere e per il resto in aumento specie sulle zone montane, massime in moderata diminuzione salvo locali lievi controtendenze sulla costa.

Sabato 3 cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; precipitazioni da sparse a relativamente diffuse, con intensità a tratti anche moderata su parte della pianura e per il resto prevalentemente debole; limite delle nevicate in lieve rialzo, fino a circa 1000-1300 m sulle Prealpi e 700-1000 m sulle Dolomiti; discreto rinforzo di Bora in pianura e Scirocco in quota; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale.