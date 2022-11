Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e soleggiato

MeteoWeb

“Pressione in aumento per l’affermarsi di un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale, che renderà il tempo stabile e soleggiato fino a martedì. Mercoledì, correnti sud-occidentali associate ad una nuova saccatura di origine atlantica porteranno un aumento della nuvolosità. Le temperature saranno prossime ai valori tipici per il periodo”. Sono queste le previsioni meteo per il Veneto elaborate da ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio SERVIZIO METEOROLOGICO

Pomeriggio/sera di Sabato 5

Cielo sereno con aria limpida e ottima visibilità. Temperature diurne tendenti al rialzo, più marcato in quota. Venti in quota deboli/moderati, settentrionali; nelle valli e sulla fascia pedemontana locali residui episodi di Foehn, lungo la costa moderati da nord-est, sul resto della pianura variabili.

Domenica 6

Cielo: Sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, con aria tersa soprattutto in quota, e nelle ore diurne anche in pianura e nelle valli.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in calo, salvo in quota dove saranno in ripresa nei valori massimi. Valori termici prossimi alla media del periodo.

Venti: In quota deboli/moderati inizialmente da nord, dalla mattinata da nord-ovest; nelle valli variabili, in prevalenza deboli. In pianura deboli, a tratti moderati sulla pedemontana e lungo la costa, settentrionali nella prima metà della giornata, in rotazione fino a disporsi dai quadranti occidentali nel pomeriggio.

Mare: Mosso fino alle ore centrali, poco mosso in seguito.

Lunedi 7

Cielo: Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno; non esclusa qualche riduzione della visibilità in pianura e nelle valli nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In montagna in aumento, in pianura stazionarie o in locale variazione nei valori minimi.

Venti: In quota deboli da ovest, altrove deboli variabili.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Martedi 8

Cielo sereno o poco nuvoloso con possibili foschie o locali nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde; probabili maggiori annuvolamenti in pianura nelle ore pomeridiane. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione.

Mercoledi 9

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con probabili precipitazioni a fine giornata a partire dalle zone occidentali. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni. Previsore:ms.