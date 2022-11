Previsioni Meteo Veneto: torna il tempo stabile e ben soleggiato

MeteoWeb

“La saccatura di origine atlantica, responsabile di una fase di tempo perturbato fino alla mattinata di venerdì, si approfondirà generando un minimo depressionario sul Tirreno, che sabato si sposterà verso sud. Al tempo stesso, già dal pomeriggio di venerdì sul Veneto si instaurerà un flusso di correnti più asciutte e da domenica andrà affermandosi l’influenza di un promontorio anticiclonico che porterà tempo stabile e ben soleggiato fino ai primi giorni della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso salvo residui annuvolamenti, soprattutto sulle zone montane; non escluso nel pomeriggio qualche isolato episodio di instabilità. Temperature in diminuzione con minime raggiunte in serata. Venti moderati/tesi nel primo pomeriggio dai quadranti occidentali, in seguito in rotazione fino a disporsi dai quadranti nord-orientali; episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Domani cielo sereno con aria limpida e ottima visibilità, salvo possibili annuvolamenti sulla pianura meridionale.

Precipitazioni: Assenti; solo sulle estreme zone meridionali probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi o rovesci nella prima parte della giornata.

Temperature: Minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni o tendenti al rialzo in quota.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, in prevalenza da nord-est; nelle valli variabili con possibili locali episodi di Foehn. In pianura, nella prima metà della giornata locali episodi di Foehn sulla fascia pedemontana, specie quella occidentale dove non è esclusa qualche forte raffica, venti moderati/tesi da nord-est lungo la costa, per il resto deboli settentrionali; dalle ore centrali variabili, deboli, a tratti moderati,.

Mare: Mosso, o poco mosso al pomeriggio sotto costa.

Domenica 6 rereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, con aria limpida e visibilità molto buona.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevalentemente in diminuzione, salvo in quota dove saranno in ripresa nei valori massimi.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori nord-occidentali; nelle valli variabili, in prevalenza deboli. In pianura deboli, a tratti moderati sulla pedemontana e lungo la costa, settentrionali nella prima metà della giornata, in rotazione fino a disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mare: Mosso fino alle ore centrali, poco mosso in seguito.

Lunedì 7 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Temperature in montagna in aumento, in pianura senza notevoli variazioni o in locale diminuzione nei valori minimi.

Martedì 8 cielo sereno o poco nuvoloso con probabili maggiori annuvolamenti in pianura nelle ore pomeridiane. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione.