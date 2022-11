Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile e soleggiato fino a domani

MeteoWeb

“L’espansione da ovest di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo renderà il tempo stabile ed in prevalenza soleggiato fino a martedì. In seguito, tra mercoledì e giovedì, l’arrivo di una saccatura di origine atlantica porterà una fase perturbata con precipitazioni diffuse, anche consistenti, specie nella seconda parte di mercoledì. In seguito la pressione tornerà ad aumentare riportando condizioni di stabilità sulla regione“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso per passaggi di nubi alte; probabile nuova formazione di foschie e locali nebbie in pianura dopo il tramonto. Temperature massime in aumento in montagna, stazionarie in pianura. Venti in quota deboli, a tratti moderati, dai quadranti occidentali; altrove deboli variabili.

Domani cielo poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso, con tendenza a maggiore nuvolosità nella seconda da parte della giornata; nelle ore più fredde formazione di foschie o locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In quota deboli/moderati da ovest/sudovest, anche tesi in alta quota a fine giornata; altrove deboli variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est in serata lungo la costa.

Mare: In prevalenza calmo, al più poco mosso in serata.

Mercoledì 9 in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: In prevalenza assenti al mattino o al più a carattere di pioviggine, specie sui settori occidentali; nella seconda parte della giornata a partire da ovest aumento della probabilità di deboli precipitazioni fino a medio-alta (50-75%) in serata.

Temperature: Minime in aumento in pianura, stazionarie sulle zone montane; massime senza notevoli variazioni, salvo risultare in diminuzione sui settori sud-occidentali della pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile, dalla sera tendenza a rotazione dei venti dai quadranti orientali con moderati rinforzi sulla costa. In quota moderati/tesi da sud-ovest, anche forti alle quote più alte.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 10 cielo molto nuvoloso o coperto con fase perturbata nella notte fino a parte della mattinata con probabili precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio. Limite della neve intorno ai 2500/2600m. In seguito, a partire da ovest, miglioramento con tendenza a diminuzione della nuvolosità con ampie schiarite e a diradamento delle precipitazioni, fino ad esaurimento entro il tardo pomeriggio/sera ovunque. Temperature minime in aumento, massime in generale diminuzione in pianura, stazionarie in quota.

Venerdì 11 tempo stabile con cielo fino a parte della giornata parzialmente nuvoloso per nubi alte, poi sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo, massime in ripresa.