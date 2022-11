Previsioni Meteo Veneto: breve fase perturbata

MeteoWeb

“Il transito da ovest di una perturbazione d’origine nord-atlantica porta sulla nostra regione una breve fase perturbata, culminante nelle primissime ore di giovedì con molte nubi e delle precipitazioni; torna poi per qualche giorno l’alta pressione, che rende la situazione più stabile con maggiori spazi di sereno; a fine periodo, probabile fase di contenuta instabilità e raffreddamento per il transito di un piccolo nucleo ciclonico“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi su pianura e Prealpi cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo qualche spazio di sereno più probabile all’inizio, copertura piuttosto compatta a fine giornata; sulle Dolomiti cielo inizialmente da parzialmente nuvoloso a nuvoloso e poi molto nuvoloso con copertura più compatta in serata; precipitazioni all’inizio generalmente assenti salvo locali pioviggini, poi probabilità in aumento da nord-ovest per fenomeni da sparsi a diffusi in particolare su zone montane e alta pianura; limite delle nevicate sui 2200-2500 m.

Domani nelle prime ore cielo molto nuvoloso o coperto, poi rasserenamenti da nord-ovest fino ad aversi un cielo poco nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità nelle prime ore alta (75-100%), poi in calo abbastanza rapido da nord-ovest fino a nulla o molto bassa (0-5%); si tratterà di fenomeni anche diffusi all’inizio, poi da sparsi a locali, con possibilità di qualche occasionale rovescio; un po’ di neve potrà cadere da 1800-2100 m sulle Dolomiti e sulle vette più alte delle Prealpi.

Temperature: Le minime subiranno un aumento sulle zone centro-orientali di pianura e Prealpi, contenute variazioni di carattere locale altrove; massime in aumento, salvo lievi controtendenze in alta quota e sulle zone costiere meridionali.

Venti: Alle quote più alte, nelle primissime ore moderati dai quadranti occidentali e poi da deboli a moderati, dai quadranti settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente da nord-est, deboli o a tratti moderati specie sulle zone costiere.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Venerdì 11 cielo perlopiù poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi e qualche modesto addensamento; probabili alcune foschie o nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, salvo locali lievi controtendenze in quota e sul litorale meridionale; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota, moderati da nord-est; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente da nord-est, deboli sull’entroterra e deboli o a tratti moderati sulle zone costiere.

Mare: In prevalenza poco mosso, ma anche mosso in serata specie al largo.

Sabato 12 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili modesti addensamenti di carattere locale; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui comunque sulle zone montane prevarranno le diminuzioni, le massime subiranno in genere un moderato calo.

Domenica 13 tempo variabile, con alternanza di addensamenti nuvolosi e schiarite; probabili fasi di precipitazioni sparse, modeste salvo occasionali rovesci, con limite delle nevicate sui 1100-1400 m; alcune probabili nebbie sulle zone pianeggianti durante le ore più fredde; temperature in calo, anche sensibile riguardo alle massime in montagna.