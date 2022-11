Price cap, ancora niente accordo: si riprende lunedì

MeteoWeb

Una riunione dei rappresentanti del governo dell’Unione Europea, che si è svolta questa sera per discutere una proposta del Gruppo dei Sette (G7) per limitare i prezzi del petrolio russo trasportato via mare, è stata annullata.

“Non c’era abbastanza convergenza di opinioni“, ha riferito un diplomatico.

Ancora uno stop, dunque, per la discussione sul price cap. Divergenza di opinioni tra Grecia e Cipro da una parte, che chiedono 70 dollari, e Polonia e paesi baltici dall’altra, che chiedono 30 dollari. “Non ci sarà un incontro stasera né questo fine settimana“, ha detto una fonte a Reuters.

Diplomatici dell’UE, che hanno preferito restare anonimi, hanno affermato che non è chiaro quanto entrambe le parti siano vicine a un accordo. “L’ultima è che Polonia, Estonia e Lituania stanno cercando di superarsi a vicenda sulla loro tenacia sul prezzo massimo“, ha detto uno dei diplomatici vicini ai colloqui. Hanno aggiunto inoltre che la Polonia voleva collegare l’accordo sul prezzo massimo a un nuovo pacchetto delle sanzioni contro la Russia.

“Nel frattempo Malta, Grecia e Cipro sono lì per i soldi, qualunque sia il modo in cui possono ottenerli – attraverso un tetto più alto, o compensazione, ecc. Quindi le posizioni sono ancora molto distanti e gli Stati Uniti non si vedono da nessuna parte per portare i due le parti insieme“, ha detto ancora il diplomatico.