Spazio: tutto pronto per il primo lancio commerciale di Vega C, liftoff il 25 novembre

Grande attesa per il primo lancio commerciale di Vega C: il vettore porterà in orbita due nuovi satelliti francesi Pléiades Neo. Sarà il primo volo del razzo europeo che nasce in Italia per Arianespace, l’azienda che gestisce i lanciatori europei.

Il liftoff è previsto alle 01:47 ora italiana del 25 novembre, dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese.

Quello in programma sarà il primo volo commerciale dopo il debutto avvenuto con successo il 13 luglio, quando Vega C aveva operato per conto dell’Agenzia Spaziale Europea, mettendo in orbita un satellite dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Tra pochi giorni il razzo realizzato sotto la guida dell’italiana Avio porterà in orbita Pléiades Neo 5 e 6, satelliti realizzati da Airbus e in grado di osservare dettagli sulla Terra con una risoluzione di appena 30 centimetri e caratterizzati da un’alta reattività.

I due nuovi satelliti si uniranno agli altri Pléiades già in orbita: l’ultimo era stato lanciato con un vettore Vega il 16 agosto 2021.