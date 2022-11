Prodotto Lidl contaminato da listeria: scatta il richiamo

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito web un avviso di richiamo per “Preparazione a base di merluzzo nordico“, a marchio Sødergården. Si tratta di un prodotto venduto nei supermercati Lidl. Il modulo di richiamo non specifica il lotto di produzione, ma solo la data di scadenza: 06.12.2022. Le polpettine a base di merluzzo sono vendute in confezioni da 340 grammi.

Il prodotto è risultato contaminato da listeria. Il richiamo è precauzionale dato che il consumo previa cottura dovrebbe azzerare i rischi per la salute, ma ad ogni modo chi avesse acquistato può restituire ai punti vendita Lidl per il rimborso.

