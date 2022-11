Governo, Musumeci è anche Ministro della Protezione Civile: “è grande responsabilità”

MeteoWeb

“Ringrazio il Presidente del Consiglio per questo ulteriore atto di fiducia“. E’ quanto dichiarato dal ministro Nello Musumeci. “Protezione civile e ‘Casa Italia’ – ha precisato – sono due deleghe di grande responsabilità e, quindi, particolarmente esaltanti, che vanno ad unirsi a quella per le Politiche del mare. Una delega fortemente voluta proprio dal Presidente Giorgia Meloni, che dimostra l’intenzione del Governo di valorizzare il mare come grande forma di rilancio per l’indotto dell’Italia“.

Musumeci è il decimo ministro della Protezione civile. E’ stato per due volte presidente della Provincia di Catania, deputato europeo (An) per tre legislature e, fino allo scorso settembre, presidente della Regione Siciliana. Nel corso del suo impegno istituzionale è stato commissario del governo per l’emergenza vulcanica sull’Etna nel 2001 e confermato commissario per la ricostruzione nel 2002. E’ stato, tra l’altro, delegato per la crisi idrica nella provincia di Palermo, per le mareggiate nell’isola di Salina, per i gas tossici nell’isola di Vulcano e, negli ultimi cinque anni, commissario del governo nazionale per la lotta al dissesto idrogeologico in Sicilia.