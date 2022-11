“Prove” di blackout nel Trevigiano: domani stop della corrente in 29 Comuni

MeteoWeb

“Prove” di blackout nella provincia di Treviso. Su richiesta del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, E-Distribuzione, domani, domenica 27 novembre, verrà eseguito un test in cui verrà simulato un blackout, secondo quanto riporta “Il Gazzettino”. L’obiettivo del test è quello di testare i sistemi di emergenza del sistema elettrico per assicurare efficienza e rapidità nella ripresa del funzionamento in caso di blackout.

L’esecuzione del test, che avverrà tra le 7:30 e le 12, potrebbe comportare interruzioni momentanee del servizio elettrico, limitate a pochi minuti. Viene raccomandata cautela nell’utilizzo degli ascensori per tutto il periodo indicato.

Saranno interessate alcune vie di 29 Comuni della provincia: Preganziol, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Treviso, Zero Branco, Codogne, Colle Umberto, Conegliano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansué, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolé, S. Fior, S. Pietro di Feletto, S. Polo di Piave, S. Lucia di Piave, San Vendemiano, Vazzola, Vittorio Veneto, Casale sul Sile e Casier.