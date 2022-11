Qatar, enorme incendio nel villaggio di Argentina-Messico | VIDEO LIVE

MeteoWeb

A Lusail, in Qatar, è scoppiato un incendio a circa 3,5 chilometri dallo stadio dove questa sera si svolgerà la sfida tra Argentina e Messico, valida per la Coppa del Mondo di calcio. A prendere fuoco, stando a quanto ha fatto sapere il ministero dell’Interno del Qatar, è stato un edificio in costruzione nei pressi del villaggio dei tifosi dell’isola di Qetaifan, la fanzone già gremita di supporters argentini e messicani.

Si è levato un denso fumo nero nel cielo, che è visibile da un mercato nel centro di Doha mentre i fan della Coppa del Mondo si aggiravano tra i negozi e ristoranti. Al momento non si registrano feriti.