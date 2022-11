Il Qatar fornirà alla Germania 2 milioni di tonnellate di gas all’anno per almeno 15 anni

MeteoWeb

Il Qatar fornirà alla Germania 2 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all’anno per almeno 15 anni: lo hanno annunciato oggi le autorità del Paese. Con questo accordo, il Qatar intende “contribuire agli sforzi per sostenere la sicurezza energetica in Germania e in Europa,” ha dichiarato Saad Sherida al-Kaabi, Ministro dell’Energia del Qatar e amministratore delegato di QatarEnergy.

In dettaglio, QatarEnergy e ConocoPhillips hanno firmato oggi 2 accordi di vendita e acquisto per esportare il GNL in Germania per almeno 15 anni a partire dal 2026, il primo accordo di fornitura di questo tipo in Europa da Progetto di espansione North Field del Qatar.

L’accordo fornirà alla Germania 2 milioni di tonnellate di GNL all’anno, in arrivo da Ras Laffan in Qatar al terminal GNL settentrionale tedesco di Brunsbuettel, ha affermato l’amministratore delegato di QatarEnergy.

Il North Field fa parte del più grande giacimento di gas del mondo che il Qatar condivide con l’Iran.

QatarEnergy all’inizio di quest’anno ha firmato 5 accordi per North Field Eas, primo e più ampio del piano di espansione North Field in 2 fasi, che comprende 6 treni GNL che aumenteranno la capacità di liquefazione del Qatar a 126 milioni di tonnellate all’anno entro il 2027 da 77 milioni.

Dall’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, la concorrenza per il GNL è diventata intensa, con l’Europa in particolare che necessita di grandi quantità per aiutare a sostituire il gas del gasdotto russo che costituiva quasi il 40% delle importazioni del continente.