Qualità della vita, Trento al top. Clamoroso tonfo di Torino: la classifica

E’ stata pubblicata la 24ª edizione del Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. In testa troviamo Trento, al top in 8 categorie su 9.

Lo studio evidenzia una netta spaccatura tra Centro/Nord, Sud e Isole: nessuna provincia meridionale o insulare è nel gruppo delle 32 di testa.

Fanalino di coda Crotone, ultima classificata, che identifica le province del Mezzogiorno con diverse criticità in molti degli aspetti relativi alla qualità della vita. La provincia è nel gruppo di coda in 6 categorie su 9 (affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; reddito e ricchezza; sicurezza sociale; tempo libero).

Tra le province che hanno perso più posizioni c’è Torino, che diventa 54esima, perdendo 35 posti (era 19esima). Bene, invece, Como (+30, da 62esima a 32esima); Pesaro Urbino (+26, 30esima da 56esima) e Rimini (+24, 37esima da 61esima). La qualità della vita è risultata, secondo l’indagine, buona o accettabile in 64 su 107 province italiane, con un miglioramento rispetto all’anno passato. Lo studio infine evidenzia come le grandi aree urbane abbiano retto meglio alla pandemia che ha invece affossato ulteriormente diverse aree meridionali e insulari.