Radon Day 2022: centinaia di studenti raccontano la radioattività

Ieri, 7 novembre, oltre 500 studenti e studentesse da scuole secondarie di tutta Italia e due istituti superiori dell’Ecuador e dell’Albania hanno partecipato all’European Radon Day, la giornata europea dedicata alla radioattività, organizzata come ogni anno in Italia dal progetto INFN RadioLab in occasione dell’anniversario della nascita di Marie Skłodowska Curie. RadioLab è un progetto dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si pone l’obiettivo di sensibilizzare le generazioni più giovani sul tema della radioattività naturale e artificiale, attraverso seminari, esperienze sperimentali in laboratorio e sul territorio e iniziative per le scuole e la cittadinanza.

Nelle sedi di Cosenza, Lampedusa, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Siena, e Torino, le classi partecipanti al progetto si sono incontrate in presenza in laboratori, scuole o università, e online, per raccontare la loro esperienza con il progetto RadioLab e scoprire di più sulla radioattività. Oltre alle presentazioni tenute da esperti e ricercatori e ricercatrici dell’INFN, infatti, sono state proprio le studentesse e gli studenti a raccontare in prima persona i risultati ottenuti durante le esperienze sperimentali svolte con il progetto RadioLab nel corso dell’anno scolastico 2021/2022.

Nel corso della prossima settimana si terranno anche altri eventi, come gli incontri con gli studenti di Ischia e di Sorrento e l’evento della sede di Cagliari.

Per dare il benvenuto alle nuove classi partecipanti e inaugurare un nuovo anno di iniziative per scoprire la radioattività, in alcune sedi, come a Torino, sono state proposte anche esperienze pratiche e piccoli esperimenti.

Non mancano i collegamenti da remoto con le scuole non italiane partecipanti al progetto. Durante l’evento di Milano si sono collegati anche gli studenti del Liceo Themistokli Germenji di Korce, in Albania, mentre durante l’evento di Cosenza si è tenuto il collegamento con gli studenti e le studentesse del liceo scientifico di Riobamba in Ecuador.

Infine, dalle 15 tutte le sedi partecipanti al Radon Day 2022 si sono collegate per un incontro virtuale di tutta la comunità di RadioLab.

Il progetto RadioLab

RadioLab è un progetto dedicato alle scuole secondarie, principalmente di II grado che si articola in più anni scolastici. Il progetto si propone di avvicinare le nuove generazioni al tema della radioattività attraverso lezioni ed esperienze di misura diretta in modo che possano discuterne con consapevolezza, comprendendo tutte le implicazioni, comprese quelle positive, intrinseche nell’impiego delle radiazioni ionizzanti. Il percorso culmina con una manifestazione in cui gli studenti e le studentesse raccontano alla cittadinanza quanto hanno scoperto, sensibilizzando i partecipanti sul tema della radioattività.

In Italia il progetto coinvolge nove Sezioni INFN: Cagliari, Cosenza (gruppo collegato LNF), Lecce, Milano, Napoli, Padova, Siena (Gruppo collegato sezione di Pisa), Torino, Trieste.

Dall’anno scorso è stato strutturato anche un nuovo ramo del progetto, ISOradioLAb, dedicato alle isole e che in questi due anni ha coinvolto scuole secondarie di I e II grado delle isole Eolie, di Ischia, Lampedusa, Linosa, Procida e San Pietro. Negli ultimi anni il progetto ha assunto una veste internazionale con la partecipazione di scuole dell’Ecuador e dell’Albania che hanno adottato ed esportato la stessa modalità operativa svolta presso le scuole italiane.