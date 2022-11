Ragazza scomparsa dalla nave: sorvolo e monitoraggio radio nelle ricerche

MeteoWeb

Sono in corso le ricerche di una giovane sparita dalla nave della compagnia Gnv in servizio tra Genova e Palermo, partita la sera del 10 novembre attorno alle 23 e arrivata al porto del capoluogo siciliano verso le 20 dell’11 novembre. La Capitaneria di porto di Livorno sta effettuando un monitoraggio via radio con le imbarcazioni che stanno navigando nello stesso tratto di mare toscano dove è passato il traghetto.

La giovane, 20 anni, di Codogno (Lodi), stava tornando dai nonni per trascorrere una vacanza con il fratello di 15 anni che ha poi dato l’allarme. In base ai calcoli fatti, la ventenne sarebbe sparita mentre la nave era in transito nella zona di Livorno.

Nell’ambito delle ricerche, coordinate dal comando generale della Capitaneria di porto, un velivolo del nucleo di Pescara della Guardia Costiera ha sorvolato per intero la tratta fatta dal traghetto dalla Liguria alla Sicilia. Mentre il comando di Livorno ha attivato al momento il monitoraggio radio.