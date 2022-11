Ragazza scomparsa sulla nave Genova-Palermo: è mistero

MeteoWeb

E’ scomparsa da questa mattina alle 10 una giovane ventenne che si trovava sul traghetto Suprema della Gnv in servizio da Genova a Palermo. La giovane viaggiava con il fratello. Proprio quest’ultimo ha lanciato l’allarme. Il comandante della nave ha ordinato di dare il via alle ricerche all’interno della nave che ha attraccato al porto a Palermo in serata.

Ad attenderla c’erano i marinai della capitaneria di porto, la polizia del mare, e personale medico. Anche i cani specializzati sono impegnati nella ricerca dei dispersi a setacciare l’intero traghetto. La speranza è che la giovane sia ancora a bordo. La nave non ha fatto tappe intermedie e dunque è escluso che la ragazza sia scesa in altri porti.

La nave era partita ieri sera intorno alle 23 e il suo arrivo era previsto per le 19 di oggi. Della ventenne, che non avrebbe detto nulla al fratello né avrebbe scritto alcun messaggio, si sono perse le tracce tra l’una e le tre circa.

Per il momento gli investigatori non escludono alcuna pista. E’ stata allertata anche la guardia costiera palermitana per mettersi anche in contatto con i colleghi liguri. La giovane, per ragioni non note, potrebbe essersi nascosta con l’obiettivo di allontanarsi appena arrivata a Palermo. Ma c’è anche la possibilità che sia caduta in mare.