Razzo cinese fuori controllo: la Spagna ha chiuso lo spazio aereo

Diversi aeroporti in Spagna hanno chiuso lo spazio aereo a causa del razzo cinese fuori controllo che dovrebbe schiantarsi oggi sulla Terra. I voli in entrata e in uscita da Barcellona, ​​Tarragona, Ibiza e Reus sono stati sospesi, così come scali in altre regioni, tra cui La Rioja e Castilla e Leon. La misura è durata circa 40 minuti in media.

Un portavoce dell’Agenzia di Protezione Civile della Catalogna ha confermato: “A causa del rischio associato al passaggio dell’oggetto spaziale CZ-5B attraverso lo spazio aereo spagnolo, i voli sono stati completamente bloccati dalle 09:38 alle 10:18 in Catalogna e in altre comunità“. “Gli aeroporti e altre organizzazioni sono già stati informati“.

Il razzo di oltre 20 tonnellate, lanciato il 31 ottobre per trasportare in orbita il modulo Mengtian alla stazione spaziale Tiangong, dovrebbe rientrare a breve sulla Terra.

L’EUSST (EU Space Surveillance and Tracking Service) ha previsto una finestra di rientro alle 08:50:36 UTC ±31 minuti.