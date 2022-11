Razzo cinese fuori controllo: il Long March 5B si è schiantato

MeteoWeb

Lo U.S. Space Command del Dipartimento della difesa statunitense ha confermato che il razzo cinese Long March 5B (identificato come oggetto CZ5B) “della Repubblica popolare cinese è rientrato nell’atmosfera sopra l’Oceano Pacifico centro-meridionale” alle 11:01 ora italiana.

Lunedì 31 ottobre la China Manned Space Agency (CSMA) ha lanciato il razzo Long March 5B per inviare in orbita il 3° e ultimo modulo della stazione spaziale Tiangong (Mengtian). Come per i precedenti lanci di questo particolare vettore, la Cina non ha eseguito una deorbitazione controllata dello stadio centrale del razzo dopo che il suo payload è stato dispiegato. Ciò significa che, ancora una volta, lo stadio centrale del razzo cinese da oltre 20 tonnellate è precipitato fuori controllo.

E’ stato il 4° rientro incontrollato per uno stadio principale di Long March 5B fino ad oggi. Circa 10 giorni dopo il lancio di debutto del razzo cinese, nel maggio 2020, pezzi del lanciatore sono caduti sull’Africa occidentale, alcuni dei quali avrebbero colpito il suolo in Costa d’Avorio. Il 2° volo del razzo, nell’aprile 2021, ha portato in orbita Tianhe, il modulo centrale della stazione spaziale Tiangong. Quello stadio centrale è rientrato nella penisola arabica circa una settimana dopo il decollo, facendo ricadere detriti sull’Oceano Indiano. Il 3° rientro incontrollato è avvenuto sull’Oceano Pacifico lo scorso 30 luglio.

La maggior parte dei razzi è progettato in modo tale che i loro stadi principali ricadano nell’Oceano o su terreno disabitato poco dopo il decollo, o rientrino sulla Terra con atterraggi sicuri, come nel caso dei veicoli SpaceX. Lo stadio principale del Long March 5B, invece, raggiunge l’orbita e la Cina lo lascia dov’è, poi inizia il rientro incontrollato.