Alla ricerca di ET: il 19 novembre il convegno CICAP a Bari

Esistono gli alieni? Sono fra noi? “Alla ricerca di ET“, il convegno nazionale del CICAP organizzato a Bari sabato 19 novembre, proverà a dare una risposta a queste domande che l’uomo si è costantemente fatto nel corso della storia e che hanno ispirato anche il mondo del cinema e della letteratura.

Appuntamento, quindi, alle 9.30 nella sede dell’associazione Mixed Lgbti, movimento indipendente per eguali diritti, in via Abbrescia 13.

Presenta e modera Armando De Vincentiis (coordinatore CICAP Puglia e socio Emerito CICAP).

L’accesso è gratuito con prenotazione obbligatoria compilando il form al link: https://bit.ly/allaricercadiet

L’evento si svolge in collaborazione con la cattedra di Storia della Scienza dell’Università di Bari.

Negli spazi al chiuso è richiesto l’uso della mascherina FFP2.

Ecco il programma:

Apertura di Francesco Paolo De Ceglia, Storia della Scienza presso l’Università di Bari.

Antichi Astronauti con Giuliana Galati, Fisica presso l’Università di Napoli.

Dèi alieni e creazione dell’uomo con Eleonora Loiodice, dipartimento Storia della Scienza dell’Università di Bari.

I canali di Marte e la letteratura aliena con Dario Acquaviva, esperto libri antichi.

Astrobiologia e vita extraterrestre con Savino Longo, docente di Chimica presso l’Università di Bari.

Cerchi nel grano, tracce di intelligenza con Francesco Grassi, Ingegnere, volontario sperimentazioni CICAP.

Alieni ma non troppo. Perché occuparsi degli Ufo? con Giuseppe Stilo, scrittore.

Sergio Della Sala, presidente CICAP, ha affermato: “Essere soli nell’universo ci spaventa. Per questo, nel corso della storia, abbiamo cercato prove e indizi che potessero dimostrare l’esistenza di alieni con cui entrare in contatto. Si sono così sviluppati due filoni orientati allo studio e alla ricerca del fenomeno. Uno di stampo pseudoscientifico, che ha attribuito il valore di prove all’esistenza di manufatti storici e fenomeni insoliti, e uno di stampo scientifico, che cerca di capire, in termini evolutivi, come potrebbero essere eventuali forme di vita su pianeti simili alla terra e quale sia la probabilità di entrarci in contatto”.

Cos’è il CICAP?

Il CICAP è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala.