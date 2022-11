Importante riconoscimento scientifico per il Prof. Enzo Siviero dall’Accademia Angelica Costantiniana

MeteoWeb

L’Accademia Angelica Costantiniana di Lettere, Arti e Scienze ha conferito un prestigioso riconoscimento scientifico al Prof. Enzo Siviero, Rettore dell’Università Telematica Ecampus.

Questo il profilo letto durante il riconoscimento:

“Enzo Siviero, ingegnere civile (Padova 1969) e architetto HC (Bari 2009), già professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni e docente di Ponti allo IUAV di Venezia. Ora è Rettore dell’Università Telematica eCampus (da aprile 2016). Tra i suoi numerosi riconoscimenti accademici si ricordano quelli ricevuti da tre università cinesi Tongji Shanghai, Fuzhou, Chang An (Xi-An). Dal 1989 dirige la rivista Galileo di cui è fondatore. È progettista di ponti di fama internazionale. Il suo ultimo progetto è IL PONTE DEI CONGRESSI a Roma, a breve in appalto. La sua mostra PONTEGGIANDO-BRIDGING, aperta a Padova nel 2009 è stata ospitata in decine di sedi dall’Italia all’estero. Il suo motto è BRIDGING CULTURES AND SHARING HEARTS come via Mediterranea della Cultura dell’Uomo per l’Uomo. Con questo spirito, sta promuovendo Il Ponte di Messina, nonché TUNeIT, collegamento stabile fra la Tunisia e la Sicilia e GRALBeIT, collegamento stabile tra Italia e Albania. Per questo progetto denominato Corridoio Ulisse, è stato insignito del premio Al Idrisi 2015 “Per il contributo dato nella progettazione e realizzazione di ponti in tutto il mondo, non solo fra diverse sponde, ma anche umana.” Nel 2017 gli è stato altresì attribuito il Premio Europeo Capo Circeo come “poeta dei ponti” nell’ambito “Architettura e Ingegneria prospezioni del tempo e dar forme al futuro”. Nel 2022 gli è stata conferita la prestigiosa “Medal of Excellence in Engineering Education 2021” dalla World Federation for Engineering Organisation WFEO. È anche chiamato The Bridgeman, per la sua ben nota passione per i ponti, tema che lo ha spinto a pubblicare nel 2014 il volumetto di poesie dal titolo IL PONTE UMANO”.