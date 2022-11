Si riduce lo sconto sui carburanti: la misura nella bozza del decreto in Cdm

MeteoWeb

Dall’1 dicembre lo ‘sconto’ sui prezzi dei carburanti si riduce, quasi dimezzandosi. Le accise sulla benzina passeranno infatti a 578,40 euro fino al 31 dicembre 2022, mentre quelle su oli da gas o gasolio usato come carburante, in pratica il diesel, passeranno, sempre fino a fine anno, a 467,40 euro per mille litri. Lo si evince dalla bozza del decreto atteso in Cdm insieme alla legge di bilancio.

Si passa così dall’attuale taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivaleva a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, ad un taglio di 15 centesimi, che con l’Iva si tradurrà a dicembre in 18,3 centesimi in meno.

La riduzione degli sconti sulla benzina a dicembre, prevista dalla bozza del decreto, non tocca gli autotrasportatori che hanno altri regimi. Lo fanno sapere fonti di governo.