Rigopiano, pm: “la strada era una trappola, comune e provincia sapevano”

“Quella strada è diventata una trappola. È come se un gestore di una discoteca facesse entrate tutti, sbarra le porte poi scoppia un incendio. La provinciale n.8 per Rigopiano era l’unica via di fuga“. Per il pm Anna Benigni la ricostruzione delle vicende sulla pulizia della strada per il resort di Farindola (Pescara) è uno dei punti cruciali della tragedia del 18 gennaio 2017. Nella sua requisitoria ha puntato il dito sulla perfetta conoscenza di una situazione meteo “non paragonabile con quella ben conosciuta del 2015 nella stessa Rigopiano, allerta meteo di cui erano consapevoli in Provincia di Pescara“.

Il pm ha ricordato come i dirigenti provinciali fossero a conoscenza della rottura dell’unica turbina spazzaneve disponibile in zona, come pure della mancanza di richieste per sostituirla, magari con un mezzo dell’Anas. “La Provincia sapeva che senza una turbina quella strada non avrebbe potuto essere liberata – ha detto Benigni – eppure nulla viene fatto. Quando al mattino i clienti vengono colti da paura per la scossa di terremoto niente viene fatto. Abbiamo chat che ci fanno capire come lassù fosse tutto bianco, un muro bianco, che era impossibile vedere i confini di nulla“.

Ma per l’accusa la vicenda della strada si collega con i comportamenti del sindaco di Farindola, Lacchetta, il quale “già dal 15 gennaio sa, sta nei suoi messaggi sulla chat tra Provincia e sindaci, che le ‘previsioni sono catastrofiche’, addirittura chiude le scuole, ma poi si attiva per chiedere alla Provincia di pulire la strada il 17 gennaio per portare i clienti su in hotel. E ringrazia poi il presidente della Provincia Di Marco“.

Rigopiano: “Comune e Provincia responsabili della valanga”

Le responsabilità dei dirigenti del Comune di Farindola e della Provincia di Pescara sono stati descritti dal pm Anna Benigni durante la requisitoria come omissivi di molti fattori. In sostanza al sindaco Lacchetta e ai dirigenti comunali è stato contestato di non aver contrastato il rischio valanga a fronte di una specifica normativa neutralizzando le fonti di pericolo: se così fosse stato non sarebbe avvenuto il disastro. Nello specifico non fu attivata la Commissione valanghe del Comune, non fu messo in pratica il Piano Emergenze, e gli strumenti urbanistici preventivi quali interventi antivalanghivi con delle barriere protettive.

Non solo: avrebbero dovuto attivarsi per lo sgombero dell’hotel dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole del territorio e non invece, come fece il sindaco Lacchetta, accompagnare gli ospiti nel resort la sera prima. Nel caso della Provincia le omissioni riguardano specificatamente la strada provinciale n.8: in primis per non aver monitorato le condizioni della strada stessa, perchè se fosse stata libera dalla neve gli ospiti dell’hotel avrebbero avuto la possibilità di lasciarlo dopo le scosse di terremoto. A ciò si aggiunge non aver provveduto a sostituire la turbina rotta, la quale già avrebbe potuto essere messa in campo alle ore 7 del mattino della tragedia, e avrebbe forse evitato le morti, e non aver chiuso la strada con la conseguente dichiarazione di inagibilità dell’hotel che avrebbe imposto l’evacuazione. A ciò si aggiunge che tutti gli indagati entrano nella storia processuale per essere in qualche modo investiti di responsabilità legate alla Protezione Civile e che le condizioni della strada erano di competenza della Provincia.