Rinvenuto ordigno bellico a Orvieto: il 20 novembre evacuate 2.350 persone

Domenica 20 novembre circa 2.350 persone residenti nei centri abitati di Orvieto Scalo e Ciconia saranno evacuate in via precauzionale per consentire le operazioni di messa in sicurezza e disinnesco dell’ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuto sull’alveo del fiume Paglia.

La Protezione civile del Comune di Orvieto, su indicazione della Prefettura di Terni e sulla scorta della relazione tecnica del reparto artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, ha redatto e diramato l’elenco delle vie dei centri abitati di Orvieto scalo e Ciconia che rientrano nel raggio di 826 metri individuato come “zona rossa”.