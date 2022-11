MeteoWeb

Rabbia tra gli automobilisti bloccati in strada a Roma, ancora una volta, per un nuovo blocco degli attivisti di Ultima Generazione, che questa volta hanno preso di mira la tangenziale, in un punto all’altezza della Tiburtina.

La tensione era alle stelle, il traffico completamente intasato, con 7 persone sono sedute a terra con gli striscioni. Successivamente Polizia e Carabinieri hanno liberato la corsia bloccata e gli attivisti sono stati presi in custodia.