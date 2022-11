Russia, enorme esplosione in gasdotto a San Pietroburgo | VIDEO

MeteoWeb

Un’enorme esplosione si è verificata poco fa in un gasdotto nella regione di Leningrado, a pochi chilometri da San Pietroburgo. I vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio scoppiato in seguito alla deflagrazione tra Berngardovka e Kovalevo, come ha spiegato il governatore Alexander Drozdenko su Telegram. Secondo Drozdenko non c’è alcuna minaccia per la popolazione, nessuno è rimasto ferito, al momento si stanno accertando le cause dell’esplosione. La pressione sul gasdotto principale al momento è stata ridotta

Il Comitato investigativo russo ha dichiarato su Telegram che una squadra di investigatori ed esperti di criminologia è stata inviata sul luogo dell’incidente. Intanto il ministero delle Emergenze russo ha reso noto che l’esplosione e il successivo incendio del gasdotto nel distretto di Vsevolozhsk, nella regione di Leningrado, sono stati preceduti da una perdita di gas. “Quando le prime squadre di vigili del fuoco e di soccorso hanno raggiunto la scena, è stato determinato che c’era stata una perdita di contenimento e un conseguente incendio sul gasdotto“, ha dichiarato il ministero. La pressione nel gasdotto è stata abbassata e la centrale elettrica e di riscaldamento di Vsevolozhsk è passata all’olio combustibile di bassa qualità per mantenere ininterrotta la fornitura di calore ai consumatori.

Russia, le immagini dell'esplosione del gasdotto da San Pietroburgo