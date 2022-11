La Russia schiera missili balistici: le prove nelle immagini satellitari

MeteoWeb

Il Ministero della Difesa britannico ha pubblicato immagini satellitari relative al dispiegamento di missili balistici nella Bielorussia centrale. Si tratta di missili schierati dall’aeronautica russa. Sono MiG31K armati probabilmente con missili balistici ipersonici aviolanciati Kinzhal.

I funzionari della difesa occidentale hanno avvertito che la Russia ha “quasi certamente” schierato almeno due jet MiG-31K Foxhound e un missile balistico AS-24 Killjoy. Il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che il missile ha una portata fino a 1.200 miglia. E’ la prima volta che Mosca piazza una delle sue munizioni Killjoy limitate in Bielorussia. “La Russia ha lanciato occasionalmente queste armi durante la guerra in Ucraina, ma le scorte sono probabilmente molto limitate“, hanno affermato i funzionari in un aggiornamento quotidiano dell’intelligence.

Il MiG-31K è “adattato per trasportare” il missile balistico. Secondo u funzionari della difesa il dispiegamento delle armi farebbe ben poco per far avanzare la Russia nella sua guerra in Ucraina. “Continua a spendere le sue munizioni avanzate a lungo raggio contro obiettivi di limitata importanza operativa“, ha affermato il briefing dell’intelligence.

Funzionari ucraini, incluso il presidente Volodymyr Zelenskyy, hanno ripetutamente chiesto agli alleati occidentali migliori sistemi di difesa aerea. E non solo. Hanno chiesto anche aerei da guerra dato che la Russia fa sempre più affidamento sugli attacchi aerei.

I missili balistici in un contesto di attacchi continui

Il comando operativo ucraino del sud ha dichiarato che le forze russe hanno colpito gli insediamenti lungo le linee del fronte a Mykolaiv e Kherson. In queste zone continuano intensi combattimenti. “Il nemico sta conducendo una ricognizione aerea, anche con l’uso di droni da combattimento che tornano alla base“. E’ quanto dichiarato dal comando, citato dal notiziario ucraino Pravda. “Quando i droni Lancet vengono utilizzati per missioni di ricognizione, lanciano anche esplosivi sul bersaglio“.

Secondo il comando meridionale le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto due elicotteri d’attacco russi a Kherson. Inoltre avrebbero usato un attacco ad alta precisione su un “gruppo” di forze russe a Mykolaiv.