Un ordigno bellico risalente alla II Guerra Mondiale è stato rinvenuto a Morigerati, in provincia di Salerno. E’ stato rinvenuto in un terreno agricolo in località Sciarapotamo, nella frazione Sicilí, lontano dal centro abitato. L’area circostante è stata messa in sicurezza.

E’ in programma domani una riunione nella Prefettura di Salerno per organizzare le operazioni relative al brillamento.