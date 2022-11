Salvini visita il Mose a Venezia: sopralluogo nella sala comando | FOTO

MeteoWeb

Sopralluogo del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini alla sala operativa di comando del sistema Mose, che consente di difendere Venezia dall’acqua alta. Presenti alla visita anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Ad accoglierli sull’isola artificiale del Mose alla Bocca di porto del Lido, il commissario straordinario Elisabetta Spitz.

È stato illustrato il funzionamento delle barriere protettive e il ruolo fondamentale delle previsioni meteo marine. La visita è poi proseguita nel tunnel a 19 metri di profondità che collega l’isola artificiale al Lido, il “cuore” del Mose, con le gallerie che contengono gli impianti ad alta tecnologia.

“A breve – ha promesso Salvini – chiudiamo per l’Agenzia per Venezia“, ossia l’organismo che dovrebbe gestire a regime il Mose e la Laguna.

Salvini ha assistito all’inaugurazione delle barriere in vetro che tutelano la Basilica di San Marco, i suoi marmi e i suoi mosaici, dalle medie acque alte. “Vedere la Basilica di San Marco salvata dalle mini barriere, e in prospettiva tutta la città, è una grande emozione”, ha detto il Vicepremier. “Devo ringraziare chi ha portato pazienza per tanto tempo, lavoreremo anche nei prossimi anni, sono soldi ben spesi perché ogni volta che Venezia va sott’acqua è un disastro ambientale, naturale, sociale ed economico per la città più bella del mondo”, ha aggiunto.

Nel corso della sua visita, Salvini ha affrontato anche altri temi legati al Veneto più in generale, come quello delle trivelle, che trovano contrari gli amministratori veneti. “Alcune situazioni particolarmente delicate – ha puntualizzato ai cronisti – andranno valutate con estrema attenzione. Rispetto al passato le decisioni vanno prese ascoltando prima le Regioni e i Sindaci”, ha detto Salvini.