Salvini e Occhiuto: “Ponte sullo Stretto opera decisiva, non solo per Calabria e Sicilia” | FOTO

Il governo considera una priorità la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, lo ha ribadito oggi nel corso del webinar dal titolo “Ponte sullo Stretto. Si riparte”, organizzato dal Comitato Ponte Subito presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina.

“Il Ponte non è un’infrastruttura siciliana o calabrese. Sono in ufficio da meno di un mese e ho tante cose da fare, tra cui anche l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Conto che il riportare il collegamento stabile Sicilia-Calabria tra i dossier del Governo aiuti anche tutti i lavori che devono essere ultimati affinché il Ponte abbia un senso. Se colleghi velocemente Sicilia e Calabria ma non si collegano bene queste due Regioni, con strade, autostrade in condizioni che conosciamo, diamo adito ai benaltristi che in questi giorni si stanno esercitando con “facciamo altro prima del Ponte”. Io dico che si può fare tutto e una cosa non esclude l’altro”, ha detto Salvini.

Occhiuto: “Ponte sullo Stretto opera decisiva”

Al webinar è intervenuto anche Roberto Occhiuto, Presidente della Calabria, anche lui forte sostenitore del Ponte sullo Stretto, che considera un’opera decisiva. “Sono persuaso dal fatto che il Governo attuale abbia preso con determinazione una strada importante sul fronte Ponte. Io sono il Presidente di una Regione che ha il primo porto d’Italia e il terzo porto d’Europa. A Gioia Tauro si movimentano 3,7 milioni di container l’anno. Quando si parla di Mediterraneo qui si parla anche di questo. Se il Mediterraneo diventa così centrale, l’Italia vuole fare di Calabria e Sicilia l’hub del Mediterraneo? Il Ponte da questo punto di vista è un’opera decisiva”, ha detto Occhiuto.