Ambiente, Salvini: “piano Fit for 55 è un suicidio collettivo europeo”

Il piano Ue per una transizione verde ‘Fit for 55’ “è un suicidio collettivo europeo. Spero che anche a Bruxelles ci sia meno ideologia perché porterebbe alla chiusura di migliaia di aziende e alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro“. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al Pirelli Hangar Bicocca in occasione dell’evento Lombardia 2030.

Il piano, per Salvini, “nulla avrebbe a che fare con la sostenibilità ambientale. Infatti, la transizione è transizione perché prevede un periodo di accompagnamento, altrimenti ci legheremmo alla Cina con la sua potenza anche nelle batterie al litio”.